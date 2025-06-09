На Шуисте такси врезалось в опору ЛЭП и загорелось

В понедельник, 9 июня, в Пензе на Шуисте случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из них загорелся.
Об аварии в Сети сообщили пензенцы. По их словам, на пересечении улиц Ломоносова и Активной столкнулись такси марки Nissan и автомобиль Chevrolet.
Таксомотор отбросило в опору ЛЭП, после удара машина загорелась. «Пламя было настолько сильным, что аж дотягивалось до проводов», - отметил очевидец.
В салоне такси находился ребенок, его быстро вытащили. На место ДТП прибыли пожарные и потушили огонь.
Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.
Фото 1 - TG-канала «Дорожная обстановка Пензы».
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