На Шуисте такси врезалось в опору ЛЭП и загорелось

09.06.2025 | 18:45

В понедельник, 9 июня, в Пензе на Шуисте случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из них загорелся.

Об аварии в Сети сообщили пензенцы. По их словам, на пересечении улиц Ломоносова и Активной столкнулись такси марки Nissan и автомобиль Chevrolet.

Таксомотор отбросило в опору ЛЭП, после удара машина загорелась. «Пламя было настолько сильным, что аж дотягивалось до проводов», - отметил очевидец.

В салоне такси находился ребенок, его быстро вытащили. На место ДТП прибыли пожарные и потушили огонь.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Фото 1 - TG-канала «Дорожная обстановка Пензы».