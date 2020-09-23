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Происшествия

К поискам пропавшего подростка подключилась прокуратура области

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В среду, 23 сентября, в рабочий поселок Мокшан, где накануне пропал 13-летний Дмитрий Сухарев, выехали прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.

Сообщение о пропаже подростка поступило в полицию: мальчик ушел в школу, но там не появился. Сотрудники органов внутренних дел и волонтеры организовали поиски ребенка.

«До настоящего времени его местонахождение не установлено», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова в среду, 23 сентября, в 10:44.

Наталья Канцерова назначила совещание с участием представителей правоохранителей и органов местного самоуправления.

Прокуратура оценит работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверит условия проживания и воспитания ребенка в семье.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация взята на контроль прокуратурой региона», - проинформировала Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ВПР пишут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура оценит работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверит условия проживания и воспитания ребенка в семье.
искать надо! а они проверяют

Гость||

рОзыскной. Грамотеи...

Гость||

Вместо поисков теперь отвлекут всех на это бестолковое совещание.

Гость||

К поискам пропавшего подростка подключилась прокуратура области ух ты какое название новости но прочитал её про поиск прокуратурой ни слова.penzainform.ru писал(a):

. Ситуация взята на контроль прокуратурой региона»,
и все на этом.

Гость||

Эти ВПР кого хочешь доведут.

Гость||

Уже всех отвлекли

Имя: Гость
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