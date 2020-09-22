В Мокшанском районе полиция и волонтеры ищут подростка

22.09.2020 | 19:33

Во вторник, 22 сентября, в Мокшане пропал 13-летний подросток. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Мокшан».

«Сухов Дмитрий Викторович, 13.01.2007 г. р. Ушел утром в школу и не вернулся домой по адресу: р. п. Мокшан, ул. Совхозная, д. 9е. Был одет в школьную форму, куртку темно-синего цвета», - говорится в сообщении.

У Дмитрия Сухова светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Рост - 168-170 см.

В УМВД России по Пензенской области подтвердили информацию о пропаже школьника. «Мальчик ушел в школу в 7:35 и не вернулся. Отдел полиции Мокшанского района поднят по тревоге, в поисках участвуют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», задействованы кинологи с собаками», - рассказали в пресс-службе.

Граждан, обладающих информацией о Дмитрии Сухове, просят сообщить по телефонам: 63-51-11, 02.