Сетевое издание|18+|Вторник|22 сен 2020|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Мокшанском районе полиция и волонтеры ищут подростка

Печать

Во вторник, 22 сентября, в Мокшане пропал 13-летний подросток. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Мокшан».

«Сухов Дмитрий Викторович, 13.01.2007 г. р. Ушел утром в школу и не вернулся домой по адресу: р. п. Мокшан, ул. Совхозная, д. 9е. Был одет в школьную форму, куртку темно-синего цвета», - говорится в сообщении.

У Дмитрия Сухова светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Рост - 168-170 см.

В УМВД России по Пензенской области подтвердили информацию о пропаже школьника. «Мальчик ушел в школу в 7:35 и не вернулся. Отдел полиции Мокшанского района поднят по тревоге, в поисках участвуют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», задействованы кинологи с собаками», - рассказали в пресс-службе.

Граждан, обладающих информацией о Дмитрии Сухове, просят сообщить по телефонам: 63-51-11, 02.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/public67482091
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте