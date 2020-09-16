На ул. Толстого в Пензе задержали неадекватного мужчину с топором

16.09.2020 | 10:45

На детской площадке на улице Толстого в Пензе мужчина размахивал топором и угрожал людям. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии.

Около 16:30 во вторник, 15 сентября, внимание жителей дома привлек нетрезвый гражданин, который распивал алкоголь рядом с песочницей и игровым оборудованием, на глазах малышей.

Мужчине сделали замечание, попросив пьянствовать в другом месте, однако он отреагировал бурно: разразился громкой нецензурной бранью, полез в драку, начал размахивать топором. Местные жители вызвали правоохранителей.

Через несколько минут на место инцидента прибыли росгвардейцы. К тому моменту агрессор скрылся. Получив его приметы, стражи правопорядка приступили к поискам.

«Вскоре гражданин, подходящий под описание, был задержан у одного из подъездов дома по улице Толстого. Позже его опознали очевидцы. Для дальнейшего разбирательства 41-летнего мужчину доставили в отделение полиции. Топор был изъят», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.