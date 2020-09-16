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Происшествия

На ул. Толстого в Пензе задержали неадекватного мужчину с топором

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На детской площадке на улице Толстого в Пензе мужчина размахивал топором и угрожал людям. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии.

Около 16:30 во вторник, 15 сентября, внимание жителей дома привлек нетрезвый гражданин, который распивал алкоголь рядом с песочницей и игровым оборудованием, на глазах малышей.

Мужчине сделали замечание, попросив пьянствовать в другом месте, однако он отреагировал бурно: разразился громкой нецензурной бранью, полез в драку, начал размахивать топором. Местные жители вызвали правоохранителей.

Через несколько минут на место инцидента прибыли росгвардейцы. К тому моменту агрессор скрылся. Получив его приметы, стражи правопорядка приступили к поискам.

«Вскоре гражданин, подходящий под описание, был задержан у одного из подъездов дома по улице Толстого. Позже его опознали очевидцы. Для дальнейшего разбирательства 41-летнего мужчину доставили в отделение полиции. Топор был изъят», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Начитался Достоевского

Гость||

Биомусор

Гость||

Гость писал(a):

Начитался Достоевского
Да нет ,тут синька ,алкоголь. И это не смешно ,а страшно. В 80-е ходили в ДНД ,все тихо,но как то раз прибегает участковый и говорит внимательнее ,на вашем участке пьяный мужик долбанул жену топором и пошел на улицу .Пока милицию стягивали мы этого кадра нашли ,лет 45 здоровый в тапках ,трусах и соколке перепачканной в крови ,с хорошим таким топором .Сами не полезли его ППСники скрутили ,оказалось "белка".

Имя: Гость
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