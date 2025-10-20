Сетевое издание|18+|Понедельник|20 окт 2025|11:59
Происшествия

В Каменке водитель «Лады-Калины» насмерть сбил женщину

В субботу, 18 октября, в Каменке менее чем за час случилось два ДТП с участием пешеходов.

Первая авария произошла в 17:45 на улице Свердлова. По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады-Калины» сбил 69-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте.

Второе ДТП случилось в 18:30 на улице Белинского. Там 83-летний пенсионер попал под колеса «Лады-Гранты», за рулем которой ехала 25-летняя автомобилистка.

Мужчину госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

