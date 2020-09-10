В регионе число заражений коронавирусом превысило 9 000

10.09.2020 | 10:32

В четверг, 10 сентября, количество заразившихся коронавирусной инфекцией жителей Пензенской области составило 9 029.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки в регионе прибавилось 97 инфицированных.

9 сентября зарегистрировали 96 новых случаев, 8-го – 94, 7-го – 97.

С начала эпидемии выздоровело 8 148 человек. От коронавирусной пневмонии скончались 115 пензенцев (49 мужчин и 66 женщин).

Ранее стало известно, что медицинские учреждения области на фоне сентябрьского подъема числа заразившихся COVID-19 делают запасы средств индивидуальной защиты и разделяют потоки не облаченных в специальную одежду, маски и перчатки персонала и пациентов.