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Общество

В регионе число заражений коронавирусом превысило 9 000

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В четверг, 10 сентября, количество заразившихся коронавирусной инфекцией жителей Пензенской области составило 9 029.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки в регионе прибавилось 97 инфицированных.

9 сентября зарегистрировали 96 новых случаев, 8-го – 94, 7-го – 97.

С начала эпидемии выздоровело 8 148 человек. От коронавирусной пневмонии скончались 115 пензенцев (49 мужчин и 66 женщин).

Ранее стало известно, что медицинские учреждения области на фоне сентябрьского подъема числа заразившихся COVID-19 делают запасы средств индивидуальной защиты и разделяют потоки не облаченных в специальную одежду, маски и перчатки персонала и пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пик? Плато? Или падаем в бездну???

Гость||

фсё,мы на плате

Гость||

До выборов больше сотни не будет.

Гость||

Ранее стало известно, что медицинские учреждения области на фоне сентябрьского подъема числа заразившихся COVID-19 делают запасы средств индивидуальной защиты

http://www.penzainform.ru/news/social/2020/09/10/v_regione_chislo_zarazhenij_koronavirusom_previsilo_9_000.htmlОткрывайте опять все отделения и больницы для ковидных больных. А то держат всех дома с пневмониями, ждут когда само рассосется? Сейчас и школьники добавятся...

Имя: Гость
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