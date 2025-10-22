В Пензе ищут свидетелей наезда на 11-летнюю велосипедистку

22.10.2025 | 11:57

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось на улице Стрелочной (Терновка) 23 сентября.

В 15:00 водитель, личность которого не установлена, сбил велосипедистку, девочку 2014 года рождения.

После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия.

В областной ГАИ обратились к свидетелям наезда с просьбой позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре разыскивают свидетелей ДТП с участием животного, которое случилось 21 августа в Терновке. По предварительным данным, в 18:10 в 4-м проезде Терновского водитель неустановленной машины сбил собаку. После произошедшего он покинул место аварии.