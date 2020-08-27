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Происшествия

Полиция просит пензенцев помочь в розыске 30-летнего жителя Заречного

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Отдел уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО Заречный разыскивает 30-летнего жителя закрытого города Романа Сергеевича Ханжова.

Мужчина перестал выходить на связь с родными 18 июня. В настоящий момент о его местонахождении ничего не известно.

Пропавшему зареченцу на вид 30 лет. Его рост - 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие русые. Особых примет нет.

«Если у вас есть информация о без вести пропавшем, сообщите ее по телефонам: 65-18-81, 60-33-86, 02», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального УМВД России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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