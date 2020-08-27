Полиция просит пензенцев помочь в розыске 30-летнего жителя Заречного

27.08.2020 | 17:30

Отдел уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО Заречный разыскивает 30-летнего жителя закрытого города Романа Сергеевича Ханжова.

Мужчина перестал выходить на связь с родными 18 июня. В настоящий момент о его местонахождении ничего не известно.

Пропавшему зареченцу на вид 30 лет. Его рост - 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие русые. Особых примет нет.

«Если у вас есть информация о без вести пропавшем, сообщите ее по телефонам: 65-18-81, 60-33-86, 02», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального УМВД России.