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Происшествия

У дрожжевого завода в Пензе асфальт провалился на пару метров

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Дорога небезопасная, хотя делали ее качественно по национальному проекту в прошлом году. На улице Долгова провалился асфальт в заездном кармане рядом с дрожжевым заводом. Яма глубиной около двух метров образовалась рядом с коммунальными коллекторами.

«Ну не было ее раньше. Кто-нибудь ехал вот так вот и провалился. У нас же асфальт ложат непрактично», - пояснили горожанки.

Пустота возникла уже и под бордюром. Яма расширяется в сторону полосы - заметно углубление на дороге.

«Ужасно, ужасно!» - не сдержала эмоций пензячка.

Представители ресурсоснабжающей компании отреагировали: установили сигнальное ограждение.

Сроки ремонта неизвестны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

делали ее качественно по национальному проекту в прошлом году.
Может из-за этого?

Гость||

Лузгин догоняет Кувайцева по провалам !)))

Гость||

И в начале улицы Коннозаводской в Ахунах асфальт провалился в середине проезжей части.

Имя: Гость
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