У дрожжевого завода в Пензе асфальт провалился на пару метров

Дорога небезопасная, хотя делали ее качественно по национальному проекту в прошлом году. На улице Долгова провалился асфальт в заездном кармане рядом с дрожжевым заводом. Яма глубиной около двух метров образовалась рядом с коммунальными коллекторами.
«Ну не было ее раньше. Кто-нибудь ехал вот так вот и провалился. У нас же асфальт ложат непрактично», - пояснили горожанки.
Пустота возникла уже и под бордюром. Яма расширяется в сторону полосы - заметно углубление на дороге.
«Ужасно, ужасно!» - не сдержала эмоций пензячка.
Представители ресурсоснабжающей компании отреагировали: установили сигнальное ограждение.
Сроки ремонта неизвестны.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Может из-за этого?