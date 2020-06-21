У дрожжевого завода в Пензе асфальт провалился на пару метров

21.06.2020 | 12:52

Дорога небезопасная, хотя делали ее качественно по национальному проекту в прошлом году. На улице Долгова провалился асфальт в заездном кармане рядом с дрожжевым заводом. Яма глубиной около двух метров образовалась рядом с коммунальными коллекторами.

«Ну не было ее раньше. Кто-нибудь ехал вот так вот и провалился. У нас же асфальт ложат непрактично», - пояснили горожанки.

Пустота возникла уже и под бордюром. Яма расширяется в сторону полосы - заметно углубление на дороге.

«Ужасно, ужасно!» - не сдержала эмоций пензячка.

Представители ресурсоснабжающей компании отреагировали: установили сигнальное ограждение.

Сроки ремонта неизвестны.