Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|09:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Полиция Мордовии установила личности троих погибших в ДТП пензенцев

Печать

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое жителей Пензенской области. Разбирательство будут вести по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 июня в поселке Николаевка (входит в городской округ Саранск) произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада-Гранта». Один принадлежал службе такси, владельцем второго был житель Пензенской области.

Машины загорелись. Все, кто в них находился, погибли.

«На данный момент их личности установлены. За рулем одного из автомобилей, принадлежащего службе такси, находился житель Саранска 1983 года рождения. Кроме того, в машине были две женщины - жительницы Рузаевки, 1982 года и 1984 года рождения», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Во втором автомобиле находились жители Пензенской области: мужчины в возрасте 46, 37 и 36 лет.

Известно, что Мордовию они приехали на заработки. Трудились на одном из строительных объектов Саранска.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП», - резюмировали в МВД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото МВД по Республике Мордовия
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте