Полиция Мордовии установила личности троих погибших в ДТП пензенцев

19.06.2020 | 08:33

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое жителей Пензенской области. Разбирательство будут вести по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 июня в поселке Николаевка (входит в городской округ Саранск) произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада-Гранта». Один принадлежал службе такси, владельцем второго был житель Пензенской области.

Машины загорелись. Все, кто в них находился, погибли.

«На данный момент их личности установлены. За рулем одного из автомобилей, принадлежащего службе такси, находился житель Саранска 1983 года рождения. Кроме того, в машине были две женщины - жительницы Рузаевки, 1982 года и 1984 года рождения», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Во втором автомобиле находились жители Пензенской области: мужчины в возрасте 46, 37 и 36 лет.

Известно, что Мордовию они приехали на заработки. Трудились на одном из строительных объектов Саранска.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП», - резюмировали в МВД.