Ссора по незначительному поводу закончилась смертью пензенца

13.04.2024 | 17:00

В Пензе суд признал 36-летнего горожанина виновным в смерти человека.

7 января жителя дома в 4-м проезде 40 лет Октября навестили два приятеля. Мужчины сели отмечать Рождество. Однако праздничное застолье перетекло в ссору, которая разгорелась по малозначительному поводу.

Хозяин набросился на 45-летнего товарища и начал бить его кулаками и ногами. Тот покинул негостеприимную квартиру, а через несколько дней умер в больнице от травмы головы.

Во время предварительного следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.