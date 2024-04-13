Ссора по незначительному поводу закончилась смертью пензенца

В Пензе суд признал 36-летнего горожанина виновным в смерти человека.
7 января жителя дома в 4-м проезде 40 лет Октября навестили два приятеля. Мужчины сели отмечать Рождество. Однако праздничное застолье перетекло в ссору, которая разгорелась по малозначительному поводу.
Хозяин набросился на 45-летнего товарища и начал бить его кулаками и ногами. Тот покинул негостеприимную квартиру, а через несколько дней умер в больнице от травмы головы.
Во время предварительного следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей.
«Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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