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Криминал

Ссора по незначительному поводу закончилась смертью пензенца

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В Пензе суд признал 36-летнего горожанина виновным в смерти человека.

7 января жителя дома в 4-м проезде 40 лет Октября навестили два приятеля. Мужчины сели отмечать Рождество. Однако праздничное застолье перетекло в ссору, которая разгорелась по малозначительному поводу.

Хозяин набросился на 45-летнего товарища и начал бить его кулаками и ногами. Тот покинул негостеприимную квартиру, а через несколько дней умер в больнице от травмы головы.

Во время предварительного следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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