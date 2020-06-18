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Происшествия

6 погибших: в Сеть выложили видео с полыхающими машинами

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В Сеть выложили видеозапись, сделанную на месте автокатастрофы, в результате которой сгорела машина из Пензы. Инцидент произошел в городском округе Саранск в ночь с 17 на 18 июня.

Ранее сообщалось, что участниками лобового столкновения стали два автомобиля «Лада-Гранта». После этого оба транспортных средства загорелись.

На видео, опубликованном на youtube.com, запечатлено, как полыхают «Гранты».

В комментариях пользователи осудили автора записи за то, что он не попытался оказать помощь пострадавшим.

«У людей с головой что-то не так, проехать, поснимать и все... А огнетушитель попробовать применить не судьба. А попробовать растащить... Равнодушие - опасное качество человека, живущего в обществе», - констатировал один из пользователей.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли шесть человек. Пока установлены личности двоих: 37-летнего водителя и 38-летней пассажирки одного из ВАЗов (он принадлежал службе такси).

Известно, что владелец второго автомобиля зарегистрирован в Пензе. В его салоне кроме водителя находились двое мужчин.

«При осмотре в багажнике машины обнаружены строительные инструменты: газорезка, перфоратор, электрогенератор», - сообщали ранее в МВД по Республике Мордовия.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео Denis Tyurkin, youtube.com
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Гость||

Опять родной Автоваз!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У людей с головой что-то не так, проехать, поснимать и все... А огнетушитель попробовать применить не судьба. А попробовать растащить... Равнодушие - опасное качество человека, живущего в обществе», - констатировал один из пользователей.
Как странно,с головой уже давно у большинства не всё в порядке, и это ещё раз показала ситуация с вирусом нет даже инстинкта самосохранения себя и своих близких

Гость||

Хорошая реклама везета перед роликом, в котором везёт участник смертельного дтп

Гость||

Все мы герои фильмов про войну Или про первый полёт на Луну

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В комментариях пользователи осудили автора записи за то, что он не попытался оказать помощь пострадавшим.
А может он инвалид!

Гость||

Чота я не понялна, а чо видиво ни на яше ни на лисе ни грузица?

Гость||

источник повышенной опасности однако.

Имя: Гость
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