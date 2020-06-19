Подросток из Кузнецка рассказал, почему упал с моста

19.06.2020 | 19:16

Следователи Кузнецка начали проверку по факту несчастного случая, произошедшего с 15-летним подростком вечером в четверг, 18 июня.

«По предварительным данным, он находился на пешеходном мосту, проходящем над железнодорожными путями в Кузнецке. Облокотившись на перила, молодой человек упал на рельсы, получив черепно-мозговую травму. Помощь ему оказал случайный прохожий», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Впоследствии подросток объяснил случившееся тем, что у него неожиданно ухудшилось самочувствие.

Сейчас пострадавший находится в Кузнецкой межрайонной детской больнице, ему оказывают необходимую помощь.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.