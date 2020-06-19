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Происшествия

В Кузнецке подросток упал с моста на рельсы

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15-летний житель Кузнецка получил травмы, упав с пешеходного моста над железнодорожными путями, соединяющего улицы Свердлова и Республики.

ЧП произошло вечером в четверг, 18 июня.

Как стало известно порталу PenzaInform.ru, подросток получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины конечностей. Он находится на лечении в местной больнице.

Городская прокуратура проводит проверку по данному факту. Будут установлены причины произошедшего, соответствие моста требованиям законодательства, оценены меры, которые принимали в отношении подростка органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вечером 13 июня в Пензе на железнодорожных путях погиб 14-летний мальчик. Он залез на крышу грузового вагона на станции «Заречный парк». Подросток получил электротравму и скончался на месте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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