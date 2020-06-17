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Происшествия

В ГИБДД рассказали о пострадавшем в Белинском водителе

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Представители пензенского управления ГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся вечером во вторник, 16 июня, в г. Белинском.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:10 напротив дома № 150а на Лермонтовской улице.

«Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил съезд с дороги в кювет и наезд на препятствие (дерево). В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - пояснили в УГИБДД.

Ранее очевидцы ДТП сообщили, что автомобиль оказался в кювете, поскольку молодой водитель уходил от столкновения с другим транспортным средством. Чтобы достать человека из покореженного салона, потребовалась помощь спасателей - они вскрыли кузов с помощью ножниц.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

очередной пацанчик не дошел до успеха.

Когда уже запретят этот ТАЗобрак?!

Гость||

Гость писал(a):

очередной пацанчик не дошел до успеха.

Когда уже запретят этот ТАЗобрак?!

Лучше бы твоя мама аборт сделала...

Имя: Гость
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