В ГИБДД рассказали о пострадавшем в Белинском водителе

Представители пензенского управления ГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся вечером во вторник, 16 июня, в г. Белинском.
По предварительным данным, инцидент произошел в 18:10 напротив дома № 150а на Лермонтовской улице.
«Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил съезд с дороги в кювет и наезд на препятствие (дерево). В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - пояснили в УГИБДД.
Ранее очевидцы ДТП сообщили, что автомобиль оказался в кювете, поскольку молодой водитель уходил от столкновения с другим транспортным средством. Чтобы достать человека из покореженного салона, потребовалась помощь спасателей - они вскрыли кузов с помощью ножниц.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
очередной пацанчик не дошел до успеха.
Когда уже запретят этот ТАЗобрак?!