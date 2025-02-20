В Белинской районной больнице хотят отремонтировать лечебный корпус

20.02.2025 | 20:52

В Белинской районной больнице капитально ремонтируют 5-этажный лечебный корпус. На эти цели выделено 85,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Процесс должен завершиться в 2025 году.

«На сегодняшний день на пятом этаже ведутся отделочные работы. Уже окрашены стены в палатах, в режимных кабинетах облицованы плиткой стены и полы, здесь же устанавливают дверные блоки. Далее планируется покрытие полов в палатах и коридоре», - уточнил главный врач больницы Андрей Панин.

Когда работы завершатся, в кабинетах установят оборудование.

На 2026-2030 годы запланирован ремонт на 1-4-м этажах корпуса. На 1-м обновят приемное, стерилизационное и физиотерапевтическое отделения, на 2-м - психиатрическое, на 3-м - терапевтическое, неврологическое и отделение сестринского ухода. На 4-м этаже расположатся клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты ультразвуковой диагностики.

«На всех этажах предусмотрены административные и вспомогательные помещения, а также зоны комфортного пребывания пациентов, посетителей и сотрудников», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.