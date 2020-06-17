В Пензенской области молодого водителя достали из разбитого авто

17.06.2020 | 08:22

В интернете появились фотографии с места аварии, случившейся в городе Белинском Пензенской области вечером во вторник, 16 июня. По словам очевидца (участника местного сообщества автомобилистов во «ВКонтакте»), инцидент произошел в 18:20.

«Уходил от столкновения и улетел в кювет, врезался в дерево. Чтобы достать парнишку, МЧС резали левую сторону ножницами, парень жив», - рассказал интернет-пользователь.

На опубликованных им фотографиях запечатлено то, что осталось от легковой машины. Транспортное средство разбито всмятку и не подлежит восстановлению.

«Второй участник ДТП скрылся», - уточнил очевидец.

Официальной информации по факту случившегося пока не поступало.

В ночь с 16 на 17 июня серьезная авария произошла и в Пензе. На пересечении улиц Чкалова и Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся.