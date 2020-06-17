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Происшествия

В Пензенской области молодого водителя достали из разбитого авто

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В интернете появились фотографии с места аварии, случившейся в городе Белинском Пензенской области вечером во вторник, 16 июня. По словам очевидца (участника местного сообщества автомобилистов во «ВКонтакте»), инцидент произошел в 18:20.

«Уходил от столкновения и улетел в кювет, врезался в дерево. Чтобы достать парнишку, МЧС резали левую сторону ножницами, парень жив», - рассказал интернет-пользователь.

На опубликованных им фотографиях запечатлено то, что осталось от легковой машины. Транспортное средство разбито всмятку и не подлежит восстановлению.

«Второй участник ДТП скрылся», - уточнил очевидец.

Официальной информации по факту случившегося пока не поступало.

В ночь с 16 на 17 июня серьезная авария произошла и в Пензе. На пересечении улиц Чкалова и Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Судя по повреждениям он явно ехал ровно 59 км в час.

Гость||

Обезьяны за рулем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

молодого водителя достали из разбитого авто
Он вот делал, старался, пыжился. А его взяли и достали!

Гость||

Ага...от столкновения уходил...ну да,ну да.

Имя: Гость
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