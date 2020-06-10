В прокуратуре рассказали об умершем от ожогов мальчике

10.06.2020 | 09:54

Представители областной прокуратуры обнародовали результаты проверки, проведенной по факту смерти ребенка из Лунинского районе от ожогов.

Инцидент произошел вечером 3 мая. Мальчик 2010 года рождения играл в гараже, где находилась канистра с бензином. В результате неосторожного обращения с огнем на нем воспламенилась одежда. Пострадавшего доставили в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

28 мая ребенок скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). К проверке подключились органы прокуратуры.

Как оказалось, мальчик рос в многодетной семье. Он учился в Пензенской школе-интернате и приехал домой на каникулы. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лунинского района сообщила о его прибытии в орган местного самоуправления, но сельские власти не приняли необходимых профилактических мер.

«Прокурорская проверка выявила также несвоевременность действий должностных лиц ПДН межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лунинского района после произошедшего несчастного случая», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверки прокурор внес представления главам администраций сельского поселения и района, а также начальнику МО МВД России «Лунинский».

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Лунинского района», - подчеркнула Светлана Артамонова.