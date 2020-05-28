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Происшествия

В Пензенской области 10-летний ребенок погиб от ожогов

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В Пензенской области в результате несчастного случая погиб 10-летний. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой.

«Умер от полученных ожогов в гараже 10-летний мальчик в Лунинском районе, который переливал бензин, чего отец не должен был ему разрешать делать», - уточняется в сообщении.

Кроме того, за последнее время в регионе было зарегистрировано еще несколько ЧП с несовершеннолетними. Так, двое детей пострадали в результате падения из окон.

«Трое подростков выпили лекарственные препараты с целью обращения внимания на себя родителей. Погибла 14-летняя девочка, с которой рядом никого из взрослых не оказалось, кто бы мог ей помочь от нападения преступника», - говорится на сайте омбудсмена.

Елена Столярова призвала всех взрослых жителей региона позаботиться о безопасности детей.

«Не допускайте их пребывания на водоемах без сопровождения взрослых! Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в опасности!» - обратилась она к пензенцам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как определили, что целью было привлечение к себе внимания родителей

Гость||

Хватит уже Столяровой обращаться - пусть дома сидит, самоизолируется!

Гость||

Были бы уроки, все были бы живы. Учебный июнь пора принимать.

Гость||

Кто это Столярова???))

Гость||

да пенсионерка она. Бочкаревская протэже

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Елена Столярова призвала всех взрослых жителей региона позаботиться о безопасности детей.
Сама что-то сделала?

Гость||

Она=то чем провинилась? Канистру держать заставила?

Гость||

Это не та ли Столярова что изуродовала Урицкого-Славы красным кирпичным шанхаем?

Гость||

Несомненная архитектурная жемчужина Пензы бочкаревской

Имя: Гость
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