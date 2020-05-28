В Пензенской области 10-летний ребенок погиб от ожогов

28.05.2020 | 18:34

В Пензенской области в результате несчастного случая погиб 10-летний. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой.

«Умер от полученных ожогов в гараже 10-летний мальчик в Лунинском районе, который переливал бензин, чего отец не должен был ему разрешать делать», - уточняется в сообщении.

Кроме того, за последнее время в регионе было зарегистрировано еще несколько ЧП с несовершеннолетними. Так, двое детей пострадали в результате падения из окон.

«Трое подростков выпили лекарственные препараты с целью обращения внимания на себя родителей. Погибла 14-летняя девочка, с которой рядом никого из взрослых не оказалось, кто бы мог ей помочь от нападения преступника», - говорится на сайте омбудсмена.

Елена Столярова призвала всех взрослых жителей региона позаботиться о безопасности детей.

«Не допускайте их пребывания на водоемах без сопровождения взрослых! Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в опасности!» - обратилась она к пензенцам.