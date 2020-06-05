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Происшествия

Загородный дом уроженца Пензы Сергея Пенкина пострадал от потопа

Печать

Уроженец Пензы Сергей Пенкин поделился на личной странице в Instagram своей бедой. В его загородном доме случился потоп.

«Вот так вот, дорогие друзья, наш замечательный замок превратился в руины. Начнем делать ремонт, если получится», - рассказал певец, проводя экскурсию по месту ЧП.

На кадрах видно, что комнаты заполнены водой до уровня щиколоток, отошло напольное покрытие. Концертный зал в доме стал бассейном, в котором вся аппаратура пришла в негодность.

«Но я все равно веселюсь, что делать. Всем хорошего настроения! И спасибо всем, кто звонил, писал сообщения. Я бесконечно благодарен и признателен вам за доброе отношение ко мне», - обратился к подписчикам Сергей.

Пользователи интернета поддержали артиста.

«Настрой ничто не сломит - ни бури, ни потопы. Так держать!» - отметил один из них.

«Сергей, очень обидно, что у вас случилась такая авария. Сочувствуем очень. Но то, что вы живы, здоровы, - важнее всего. То, что нас не убивает... И при этом вы сохраняете добродушие. Пусть это будет самым большим и последним горем в вашей жизни. Добра вам!» - пожелала поклонница.

Также певец призвал людей не верить мошенникам, которые собирают деньги на ремонт от его имени.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/penkinofficial
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Гость||

Зато люки на афвальте высотой с колесо. Пенкина жалко человек вкалывает трудом и потом. А тут все на ветер, сочувствуем.

Гость||

приеду помочь....бескорыстно...за доширак

Гость||

Наконец-то петух клюнул

Гость||

У него денег дохера. Вы чего за него переживайте..

Гость||

Так, не переживаем, а сочувствуем. Тем более, Сергей помощи ни у кого не просит, просто поделился с поклонникам и предупредил, о возможных мошенниках.

Гость||

Ну раз коттеджи в Ромашково подтопило значит и в Барвихе ,это рядом и там примерно один уровень высот.

Имя: Гость
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