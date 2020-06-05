Загородный дом уроженца Пензы Сергея Пенкина пострадал от потопа

Уроженец Пензы Сергей Пенкин поделился на личной странице в Instagram своей бедой. В его загородном доме случился потоп.
«Вот так вот, дорогие друзья, наш замечательный замок превратился в руины. Начнем делать ремонт, если получится», - рассказал певец, проводя экскурсию по месту ЧП.
На кадрах видно, что комнаты заполнены водой до уровня щиколоток, отошло напольное покрытие. Концертный зал в доме стал бассейном, в котором вся аппаратура пришла в негодность.
«Но я все равно веселюсь, что делать. Всем хорошего настроения! И спасибо всем, кто звонил, писал сообщения. Я бесконечно благодарен и признателен вам за доброе отношение ко мне», - обратился к подписчикам Сергей.
Пользователи интернета поддержали артиста.
«Настрой ничто не сломит - ни бури, ни потопы. Так держать!» - отметил один из них.
«Сергей, очень обидно, что у вас случилась такая авария. Сочувствуем очень. Но то, что вы живы, здоровы, - важнее всего. То, что нас не убивает... И при этом вы сохраняете добродушие. Пусть это будет самым большим и последним горем в вашей жизни. Добра вам!» - пожелала поклонница.
Также певец призвал людей не верить мошенникам, которые собирают деньги на ремонт от его имени.
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Зато люки на афвальте высотой с колесо. Пенкина жалко человек вкалывает трудом и потом. А тут все на ветер, сочувствуем.