Сергей Пенкин исполнил мечту 9-летнего пензенца

11.03.2024 | 10:05

У 9-летнего пензенского мальчика Захара Р., который загадал на «Елке желаний» встречу с Сергеем Пенкиным, сбылась мечта. Он не только познакомился с певцом, но и пройдет у него прослушивание.

7 декабря губернатор Пензенской области в прямом эфире принял участие в ежегодной предновогодней акции «Елка желаний». Он снял с нее 6 шаров-открыток. Дети хотели получить в подарок железную дорогу, посещение Москвариума в столице и Океанариума в Санкт-Петербурге, куклу, игровой руль.

Самым необычным оказалось желание Захара, попросившего о встрече с Сергеем Пенкиным. «Попросим Сергея, чтобы встреча произошла. Предыдущие [желания] - это проще. Надо Сергея просить, это будет от него зависеть. Попросим!» - прокомментировал тогда Олег Мельниченко.

В воскресенье, 10 марта, у певца был концерт в Пензе, и перед его началом он встретился с Захаром и его мамой. Та рассказала, что сын мечтает о прослушивании, и Сергей Пенкин пообещал 11 марта снова увидеться с мальчиком.

«Огромное спасибо заслуженному артисту России, что нашел время пообщаться с Захаром и дать ему профессиональные наставления. Даже самые смелые мечты сбываются, если упорно идти к своей цели. Пожелаем Захару удачи!» - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.