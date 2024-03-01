ТЮЗы Пензы и Заречного получат деньги на оснащение

01.03.2024 | 09:57

Театры юного зрителя в Пензе и Заречном в 2024 году получат средства на техническое оснащение и поддержку творческой деятельности.

Соответствующее постановление глава регионального правительства Николай Симонов подписал 28 февраля.

ТЮЗам выделят в общей сложности 4 млн 472 тысячи 600 рублей - по 2 млн 236 тысяч 300 каждому. Средства в основном федеральные (4 млн 114 тысяч 800), но имеется и областное софинансирование (357 тысяч 800).

Пензенский ТЮЗ весной 2022 года закрывался на капитальный ремонт. Закончить работы планировали в декабре, но в итоге учреждение культуры открыло свои двери только в марте 2023-го. Тогда же на обновленной сцене состоялся премьерный спектакль.

Благоустройством территории после реконструкции театра занимались в июне.