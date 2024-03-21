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Культура

Анна Асти сообщила, что не даст концерт в Пензе

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Концерт популярной певицы Анны Асти, который должен был пройти в Пензе 28 марта, не состоится. Об этом артистка сообщила в своей группе в «ВКонтакте».

Выступать Анна Асти планировала в «Дизель-арене». Пензенцы ждали ее шоу «Феникс». Причиной отмены концерта певица назвала недоступность площадки.

«Все даты уже заняты на ближайшие месяцы», - написала она.

По поводу возврата билетов пензенцам необходимо обратиться в места их приобретения.

Пенза - не единственный город, который не увидит обещанного выступления. Концерты также отменены в Липецке и Саратове.

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