Анна Асти сообщила, что не даст концерт в Пензе

21.03.2024 | 13:59

Концерт популярной певицы Анны Асти, который должен был пройти в Пензе 28 марта, не состоится. Об этом артистка сообщила в своей группе в «ВКонтакте».

Выступать Анна Асти планировала в «Дизель-арене». Пензенцы ждали ее шоу «Феникс». Причиной отмены концерта певица назвала недоступность площадки.

«Все даты уже заняты на ближайшие месяцы», - написала она.

По поводу возврата билетов пензенцам необходимо обратиться в места их приобретения.

Пенза - не единственный город, который не увидит обещанного выступления. Концерты также отменены в Липецке и Саратове.