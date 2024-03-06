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Криминал

Первомайский суд Пензы вынесет приговор заслуженной артистке РФ

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В Пензе направили на рассмотрение в суд уголовное дело, фигурантом по которому проходит заслуженная артистка РФ 46-летняя Рамиля Искандер (Хисамова).

Женщину и ее двух 21-летних помощников, жителей Пензы и Заречного, обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ.

Как установило следствие, артистка, жившая в Москве, в начале 2023 года договорилась со своим приятелем создать интернет-магазин для продажи наркотиков. Мужчина в тот же день привлек к делу двух своих знакомых.

«На следующий день москвичка незаконно приобрела у неустановленных лиц крупную партию наркотических средств и психотропных веществ 6 видов общей массой более 2,6 кг, перевезла на своем автомобиле домой, расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 г передала сообщнику для дальнейшего незаконного сбыта на территории Пензы через интернет-магазин», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

9 января 2023 года один из подельников привез в Пензу партию запрещенных веществ, передал ее сообщникам, а те расфасовали ее на мелкие дозы.

15 февраля преступники сделали закладку на улице Симферопольской в областном центе. Информацию о тайнике и его описание разместили на витрине интернет-магазина. Однако продать наркотик злоумышленники не успели. Их задержала полиция.

Правоохранители изъяли закладку, провели обыски квартир сообщников в Пензе и Москве, проверили их автомобили и забрали приготовленные для продажи наркотики.

Свою вину мужчины признали. Организатора наркобизнеса заключили под стражу. Рамиля Искандер просила суд изменить меру пресечения на домашний арест, но артистку оставили в СИЗО.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы. Уголовное дело в отношении одного из соучастников выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве», - добавила Светлана Артамонова.

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