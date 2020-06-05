У пятиэтажки на проспекте Победы осыпалась часть стены

05.06.2020 | 18:12

Под град камней чуть не попал ребенок. Мальчик пробегал вдоль дома № 86 на проспекте Победы, когда с четвертого этажа посыпались обломки - обрушилась часть кирпичной кладки. Трещина поползла выше, через пятый этаж к кровле. Жители сильно испугались.

«Они на козырек падали и рассыпались, глыбы были большие. Мальчик стоял, я говорю: «Там не сыпется, что бы мне не выйти?» - и сбоку, потихоньку. Я думала сначала, может, кто упал, кого выкинули», - рассказала Наталья Мангушева.

Бывшее общежитие лампового завода последние лет 20 находится в плачевном состоянии. Стены трескаются, о чем свидетельствуют многочисленные заплатки. Но кирпичная кладка вот так, средь бела дня, еще не осыпалась.

«Фундамент отходит. ЖЭУ нас бросают. Мы жалобы писали - никто не реагирует, никому мы не нужны», - пожаловалась Анна Марфина.

Ни одна управляющая компания не смогла решить проблемы дома с дырявой крышей, неисправной канализацией. Подвал полон сточных вод, они разрушают здание изнутри.

С 1 июня дом взялась обслуживать новая организация. Как сказали по телефону в ЖЭКе «Западная», надо обследовать стены и подумать, как укрепить их на время. А в будущем планируют перенести сроки капитального ремонта фасада и фундамента с 2028 года на 2021-й.