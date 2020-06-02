В Пензе по факту драки подростков могут завести дело о побоях

02.06.2020 | 09:08

Сотрудники пензенского управления СКР подключились к выяснению обстоятельств конфликта, произошедшего между несколькими подростками.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как несколько девочек таскали друг друга за волосы, били руками и ногами. Все происходило на глазах свидетелей, те давали противоборствующим сторонам советы с применением нецензурной лексики.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Полиция заявила, что нашла подростков. Все они 2005 года рождения.

Кроме того, доследственную проверку начали в следственном отделе по Железнодорожному району г. Пензы регионального СУ СК РФ. Она проводится по ст. 116 УК РФ («Побои»).

По словам старшего помощника руководителя СУ СК Татьяны Махницкой, инцидент произошел 21 апреля 2020 года. Все участвовавшие в нем девушки уже опрошены.

«В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства причинения побоев несовершеннолетним, причина конфликта», - уточнила Махницкая.

Также следователи выясняют, вели ли с участницами драки профилактическую работу, направленную на предотвращение безнадзорности и правонарушений.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.