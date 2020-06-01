Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|12:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе подростки устроили во дворе школы драку и сняли ее на видео

Печать

В интернете появился ролик, на котором запечатлены дерущиеся подростки. Видео заинтересовалась областная прокуратура и начала проверку.

Как сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора Светлана Артамонова, инцидент, предположительно, произошел в субботу, 30 мая. На следующий день запись выложили в Сеть.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что все несовершеннолетние агрессоры 2005 года рождения. Драка, снятая также подростком, произошла на территории школы в Железнодорожном районе города.

«В ходе проверочный мероприятий будет дана правовая оценка исполнению должностными лицами образовательной организации законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавила Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Агрессоры... )))

Гость||

Сразу школа и виновата! Браво!

Гость||

Так всех этих школьников нужно оштрафовать по максимальной ставке за нарушение самоизоляции. Тогда родители начнут следить где их чадо.

Гость||

Гомосексуалисты взбунтовались.

Гость||

Лишить родителей прав,а их в детдом или колонию,пускай там свой гонор показывают

Гость||

Дети отметили окончание учебного года в традициях дикой буртассии.

Гость||

А на территории лицея № 2 подростки играют в футбол, матом орут на всю окрестность.

Гость||

Гость писал(a):

Лишить родителей прав,а их в детдом или колонию,пускай там свой гонор показывают
Кому ты тут все приказы раздаешь? К кому обращение? Просто в воздух?

Гость||

Я вот не пойму комменты пишут из Украины или Израиля.

Откуда столько желчи в комментах к буртасии и мордве и русским в общем

На зарплате сидят комментаторы пензинформовские..

Только на чьей вот в чем вопрос?

Гость||

Гость писал(a):

А на территории лицея № 2 подростки играют в футбол, матом орут на всю окрестность.
Завидуешь?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.06.2020 11:55|

А на территории лицея № 2 подростки играют в футбол, матом орут на всю окрестность.

Они еще после футбола на лавочках "отжимаются", тоже на весь район охи-бздохи

Гость||

Гость писал(a):

На зарплате сидят комментаторы пензинформовские..

Только на чьей вот в чем вопрос?

американские скорей всего

Гость||

Ну что вы сразу накинулись то. Резвятся детишечки, все в традиционном духе. Ну проломят кому нибудь башку, делов то. заживет!

Гость||

Гость писал(a):

А на территории лицея № 2 подростки играют в футбол, матом орут на всю окрестность.
Слушайте, ну дети ДВА месяца никуда не выходили! Дайте хоть летом поиграть в мяч, побегать, самоизолированные недолюбленные, завистливые твари.

Гость||

Гость писал(a):

Я вот не пойму комменты пишут из Украины или Израиля.
пишу из столицы великой буртасии!

Следующий вопрос

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте