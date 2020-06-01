В Пензе подростки устроили во дворе школы драку и сняли ее на видео

В интернете появился ролик, на котором запечатлены дерущиеся подростки. Видео заинтересовалась областная прокуратура и начала проверку.
Как сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора Светлана Артамонова, инцидент, предположительно, произошел в субботу, 30 мая. На следующий день запись выложили в Сеть.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что все несовершеннолетние агрессоры 2005 года рождения. Драка, снятая также подростком, произошла на территории школы в Железнодорожном районе города.
«В ходе проверочный мероприятий будет дана правовая оценка исполнению должностными лицами образовательной организации законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавила Светлана Артамонова.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Агрессоры... )))