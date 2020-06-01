01.06.2020 | 08:24

Вечером в воскресенье, 31 мая, под Пензой перевернулся легковой автомобиль. Снимок с лежащей в кювете на крыше иномаркой выложил в Сеть один из очевидцев.

«Недалеко от поворота на Кичкилейку в сторону Леонидовки», - уточнил интернет-пользователь место аварии.

Сообщение о случившемся появилось в 19:43. По словам очевидца, к тому моменту к месту ДТП приехали сотрудники ДПС. Автомобиль (а это был Renault) уже доставали из кювета.

«Водитель жив», - добавил интернет-пользователь.

Кто находился за рулем иномарки и насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается. Выяснить, что стало причиной аварии, предстоит сотрудникам регионального управления ГИБДД.