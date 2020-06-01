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Происшествия

Под Пензой перевернулся легковой автомобиль

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Вечером в воскресенье, 31 мая, под Пензой перевернулся легковой автомобиль. Снимок с лежащей в кювете на крыше иномаркой выложил в Сеть один из очевидцев.

«Недалеко от поворота на Кичкилейку в сторону Леонидовки», - уточнил интернет-пользователь место аварии.

Сообщение о случившемся появилось в 19:43. По словам очевидца, к тому моменту к месту ДТП приехали сотрудники ДПС. Автомобиль (а это был Renault) уже доставали из кювета.

«Водитель жив», - добавил интернет-пользователь.

Кто находился за рулем иномарки и насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается. Выяснить, что стало причиной аварии, предстоит сотрудникам регионального управления ГИБДД.

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Источник — https://invite.viber.com/?g2=AQBs32jsudPG80pbN8Db4IU90hus%2BV319wo4%2BzL%2F6P2NvvaXUQXf5qck6YxvzK%2FR&lang=ru
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Гость||

Сколько же идиотов среди буртасского населения.

Гость||

У кичкилейки,да на ренаульте.это норма

Гость||

Вчера ветерок хороший был. Вполне подходящий для получения такого результа

Имя: Гость
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