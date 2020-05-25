Мокшанский пенсионер лишил себя глаза при испытании самострела

25.05.2020 | 12:37

В Мокшанском районе будут судить 67-летнего пенсионера, который травмировал себя самодельным огнестрельным оружием.

Несчастный случай произошел в январе 2020 года.

Мужчина, отбывший наказание за смертельное ДТП, вернулся из колонии и жил один. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, «от нечего делать он решил вспомнить юность и изготовить самострелы из подручных материалов, чем и занимался на протяжении нескольких недель в своем сарае».

10 января сельчанин на берегу реки решил испытать один из самострелов, заряженный порохом и дробью.

«Он поджег порох. Произошел выстрел, после чего пенсионер почувствовал боль в области правого глаза и потерял сознание. Как было установлено впоследствии, в результате выстрела самодельное оружие разорвало на части, одна из которых попала мужчине в глаз, отчего он полностью выпал. В шоковом состоянии гражданин добрался до почтового отделения напротив своего дома и попросил вызвать ему скорую помощь», - уточнили в пресс-службе.

Из больницы сигнал о пациенте поступил в полицию. Домой к пострадавшему выехала следственно-оперативная группа.

Во дворе правоохранители нашли деревянный предмет с металлической трубкой - самострел-поджиг. В доме обнаружили еще два таких же и порох. Эксперты пришли к заключению, что это огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом.

«По итогам проверки возбуждено семь уголовных дел, в том числе одно - по факту незаконного хранения взрывчатых веществ, три - по факту нелегального изготовления каждого самодельного оружия и еще три - по факту их хранения. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения», - заключили в пресс-службе.