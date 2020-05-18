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Происшествия

Из подвала дома на ул. Ватутина в Пензе извлекли труп

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На улице Ватутина в областном центре нашли тело мужчины. Сообщение об этом поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 21:00 субботы, 16 мая, от сотрудника полиции.

Труп находился в подвале дома № 10, в труднодоступном месте.

«Прибывшие спасатели проникли в подвал через окно, извлекли тело мужчины и передали сотрудникам полиции», - рассказали в пожарно-спасательном центре.

Как добавили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления УМВД России, умерший - мужчина 1967 года рождения, который вел бродяжнический образ жизни.

«Тело обнаружили знакомые. По их словам, бездомный горожанин некоторое время проживал в этом подвале», - уточнила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

При первоначальном осмотре на трупе не обнаружили следов насильственной смерти. По факту случившегося проводится проверка. Следователям предстоит установить причину смерти мужчины и ее обстоятельства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

коронавирус его убил

Гость||

Царствия ему небесного!

Имя: Гость
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