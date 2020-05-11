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Происшествия

Ивановскую улицу в Пензе перекрыли из-за огромного провала

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Улицу Ивановскую перекрыли из-за огромного провала. Новый асфальт ушел ниже уровня дороги вместе с люком. По словам горожан, произошла утечка, которую пытались устранить. Но, видимо, вода успела подмыть грунт и песок.

Сначала проезжая часть в течение двух недель опускалась сантиметр за сантиметром, а накануне в одно мгновение рухнула вниз. Хорошо, что в тот момент там не было машин, иначе бы могли пострадать люди, говорит местный житель.

«Здесь канализацию рыли и, видать, плохо засыпали. Дожди сутки шли. Она осела - щебенкой засыпали и все», - пояснил житель Терновки Евгений.

ЧП можно было бы избежать, если бы коммунальщики вовремя обратили внимание на проблему. Самое обидное, говорит мужчина, что асфальт новый.

«Его в тот или в позапрошлый год положили. Внизу песок насыпали, его, видать, промыло и все», - отметил Евгений.

В связи с провалом жители Терновки вспомнили другой нашумевший на всю Россию случай - когда в яму с кипятком провалилась машина с двумя мужчинами. Оба погибли.

Теперь люди опасаются, что провал может стать больше: никто не знает, на какой площади под асфальтом подмыло грунт. Вызывает вопросы и работа коммунальщиков, которые прокладывали новую канализацию на Ивановской, а именно - почему трубы не выдержали и стали пропускать воду.

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Гость||

Нужно город обнести такими лентами по периметру.

Гость||

Теперь экскурсии к провалу можно проводить

Гость||

Просто там сруны живут, забили все трубы!

Гость||

все на самоизоляции, коммунальщики в том числе, они тоже люди

Гость||

В Заре страшнее.

Гость||

пробивает дно коммунальное хозяйство

Гость||

Символично! Пенза проваливается в тартарары. :)

Спустя рукава все делается.

Гость||

Очередной провал Лузгина -Ильина ,правда до рекорда Кувайцева у Олимпа им ещё далеко.))))))

Имя: Гость
Комментарий:

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