В Нижнем Ломове пьяный пациент устроил дебош в больнице

02.05.2020 | 09:59

В лечебном учреждении Нижнего Ломова произошел инцидент, разбираться в котором пришлось силовикам.

Бригада скорой помощи доставила в приемное отделение 58-летнего пациента. Мужчина оказался нетрезв. Когда его стал осматривать врач, пациент начал вести себя агрессивно и неадекватно - кричать, нецензурно браниться, толкать медиков и размахивать руками.

Один из сотрудников больницы нажал тревожную кнопку. Через минуту на место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы райцентра.

«Правоохранители задержали дебошира и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.