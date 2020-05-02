В Нижнем Ломове пьяный пациент устроил дебош в больнице

В лечебном учреждении Нижнего Ломова произошел инцидент, разбираться в котором пришлось силовикам.
Бригада скорой помощи доставила в приемное отделение 58-летнего пациента. Мужчина оказался нетрезв. Когда его стал осматривать врач, пациент начал вести себя агрессивно и неадекватно - кричать, нецензурно браниться, толкать медиков и размахивать руками.
Один из сотрудников больницы нажал тревожную кнопку. Через минуту на место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы райцентра.
«Правоохранители задержали дебошира и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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Никогда такого не было и вот опять.
В полиции ребята быстрее вылечат и пьяные мозди проветрят.