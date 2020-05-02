Происшествия

В Нижнем Ломове пьяный пациент устроил дебош в больнице

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В лечебном учреждении Нижнего Ломова произошел инцидент, разбираться в котором пришлось силовикам.

Бригада скорой помощи доставила в приемное отделение 58-летнего пациента. Мужчина оказался нетрезв. Когда его стал осматривать врач, пациент начал вести себя агрессивно и неадекватно - кричать, нецензурно браниться, толкать медиков и размахивать руками.

Один из сотрудников больницы нажал тревожную кнопку. Через минуту на место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы райцентра.

«Правоохранители задержали дебошира и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Никогда такого не было и вот опять.

В полиции ребята быстрее вылечат и пьяные мозди проветрят.

Гость||

Таких граждан надо вносить в специальную базу ,медпомощь для них должна быть в обязательном порядке платной по максимальному тарифу.

Гость||

Как бы не так! С пьяницами всегда возились больше, чем с нормальными пациентами! Давно пора наказывать за дебош.

Имя: Гость
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