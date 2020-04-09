Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|11:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  81.28  |  $  74.72

Происшествия | В Пензе горожанин получил ножевое ранение во время посиделок во дворе

09.04.2020|10:25
Печать

В Пензе горожанин получил удар ножом по лицу. Инцидент произошел около 20:00 во вторник, 7 апреля, на улице Аустрина.

Мужчина распивал спиртное со знакомым в одном из дворов. В какой-то момент собутыльники утратили общность взглядов. Разгорелась ссора, посыпались оскорбления. Оппонент горожанина вытащил нож, ударил его по лицу и скрылся.

Крики и шум привлекли внимание прохожих и жильцов дома, которые вызвали правоохранителей. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

«Уточнив приметы подозреваемого и предположительное место нахождения, они незамедлительно приступили к поиску. 42-летний гражданин был задержан через несколько минут», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пострадавший опознал агрессора. Потом его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|09.04.2020 10:45|

Не соблюдал дистанцию 1,5-2 метра при коронавирусе и поплатился.

Гость|09.04.2020 10:53|

Бывает.

Гость|09.04.2020 10:56|

Которых по поводу и без повода хватаются за нож, или розочку - гасить!

Гость|09.04.2020 11:07|

А я Дина Черемушкина! В масках нада выпивать маска защищает

Гость|09.04.2020 11:13|

Как де самоизоляция?На алкашей не распространяется?)))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте