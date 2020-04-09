09.04.2020 | 10:25

В Пензе горожанин получил удар ножом по лицу. Инцидент произошел около 20:00 во вторник, 7 апреля, на улице Аустрина.

Мужчина распивал спиртное со знакомым в одном из дворов. В какой-то момент собутыльники утратили общность взглядов. Разгорелась ссора, посыпались оскорбления. Оппонент горожанина вытащил нож, ударил его по лицу и скрылся.

Крики и шум привлекли внимание прохожих и жильцов дома, которые вызвали правоохранителей. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

«Уточнив приметы подозреваемого и предположительное место нахождения, они незамедлительно приступили к поиску. 42-летний гражданин был задержан через несколько минут», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пострадавший опознал агрессора. Потом его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.