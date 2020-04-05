05.04.2020 | 17:03

Москва - дорогой город. Даже мечты о нем стоят денег. Пензячка хотела поехать в столицу на три дня, в интернете нашла информацию о хостеле. Стоимость номера за сутки ей показалась приемлемой - полторы тысячи, за трое - четыре с половиной. Она написала администратору о своем желании забронировать комнату.

«После этого заявительнице позвонил неизвестный. Он уточнил, что в заявке необходимо указать номер банковской карты и код с обратной ее стороны. Гражданка выполнила инструкции незнакомца», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по области Ольга Евдокимова.

Женщина уже была готова собрать чемодан, но обнаружила: с карты исчезли деньги, больше шести тысяч рублей. Позвонила в хостел, его администратор удивился и ответил, что никакого отношения к произошедшему не имеет. Пензячка поняла - попала в лапы к мошенникам.

«Банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету. Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты, такие как трехзначный код безопасности с обратной стороны, срок действия карты и ваши полное имя и фамилию, а также другие свои персональные данные», - предостерегла Ольга Евдокимова.

Полиция проводит проверку по факту кражи. А жительница Пензы в столицу больше не собирается.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.