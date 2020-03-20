20.03.2020 | 13:00

В селе Засечном правоохранители помогли 73-летнему пенсионеру, который двое суток не мог выбраться из своей квартиры. Это случилось в среду, 18 марта.

Сигнал о ЧП поступил в 10:25 от соседей, которые услышали крики старика, одиноко проживавшего на первом этаже. Они же встретили у подъезда прибывших на место росгвардейцев.

«Дверь в жилище была заперта, изнутри доносился слабый голос - кто-то просил о помощи. Стражи порядка поняли, что медлить нельзя: человек находится в опасности», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

С помощью соседей люди в форме проникли в квартиру через окно и увидели пожилого мужчину, лежащего на полу в одной из комнат. Они переложили его на кровать и вызвали скорую.

«Тогда дедушка рассказал, что два дня назад ночью встал с кровати, но почувствовал себе плохо и упал, больше подняться он не смог. По просьбе гражданина правоохранители связались с его дочерью и сообщили ей о случившемся с отцом. Со слезами на глазах пожилой человек выразил свою благодарность сотрудникам Росгвардии», - добавили в пресс-службе.

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