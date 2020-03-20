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Происшествия | В Засечном пенсионер упал в своей квартире и два дня звал на помощь

20.03.2020|13:00
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В селе Засечном правоохранители помогли 73-летнему пенсионеру, который двое суток не мог выбраться из своей квартиры. Это случилось в среду, 18 марта.

Сигнал о ЧП поступил в 10:25 от соседей, которые услышали крики старика, одиноко проживавшего на первом этаже. Они же встретили у подъезда прибывших на место росгвардейцев.

«Дверь в жилище была заперта, изнутри доносился слабый голос - кто-то просил о помощи. Стражи порядка поняли, что медлить нельзя: человек находится в опасности», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

С помощью соседей люди в форме проникли в квартиру через окно и увидели пожилого мужчину, лежащего на полу в одной из комнат. Они переложили его на кровать и вызвали скорую.

«Тогда дедушка рассказал, что два дня назад ночью встал с кровати, но почувствовал себе плохо и упал, больше подняться он не смог. По просьбе гражданина правоохранители связались с его дочерью и сообщили ей о случившемся с отцом. Со слезами на глазах пожилой человек выразил свою благодарность сотрудникам Росгвардии», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|20.03.2020 13:19|

penzainform.ru писал(a):

Со слезами на глазах пожилой человек выразил свою благодарность сотрудникам Росгвардии»
А соседей? Соседей то поблагодарил?

Соседи сделали гораздо больше, чем росгвардейцы:

penzainform.ru писал(a):

Сигнал о ЧП поступил в 10:25 от соседей
penzainform.ru писал(a):
Они же встретили у подъезда прибывших на место росгвардейцев.
penzainform.ru писал(a):
С помощью соседей люди в форме проникли в квартиру через окно

Гость|20.03.2020 13:22|

он нужен только .дому престарелых....

Гость|20.03.2020 13:25|

Вот так дочь! Ни разу не позвонила за это время отцу?

Имя: Гость
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