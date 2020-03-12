12.03.2020 | 10:05

Жительница Пензенской области сообщила о нападении собаки на ребенка. Инцидент произошел на улице Борисова в Бессоновке вечером в среду, 11 марта.

«Ребенок играл (лазил по деревянному забору). Ему сделали замечание, он слез с забора и отправился играть в песок. В этот момент из кустов выбежала собака (среднего роста, окрас черный), напала на ребенка и начала кусать. К ребенку бросились взрослые, ему удалось вывернуть и убежать от собаки», - рассказала местная жительница Ольга Косинцева, ставшая очевидцем произошедшего.

Пострадавшему мальчику на вид около 5-6 лет.

«Произошло все в районе 17:00. Я как раз вернулась с работы. Я посадила испуганного мальчика в машину, заехала за его родителями и отвезла их в Бессоновскую ЦРБ. Там ему оказали первую помощь и отправили на скорой в больницу Филатова», - добавила женщина.

По словам Ольги Косинцевой, мальчик получил серьезную психологическую травму.

После произошедшего женщина рассказала о покусанном мальчике в группе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые граждане, прошу вас, привяжите собак. Если они вам не нужны, отдайте их в приюты», - призвала она других интернет-пользователей.

Женщина надеется, что ее рассказ побудит местные власти заняться решением проблемы бродячих животных.

«Детей страшно отпускать одних», - констатировала Ольга.

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