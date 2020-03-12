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Происшествия | Соцсети: Мальчик из Бессоновки попал в больницу после нападения собаки

12.03.2020|10:05
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Жительница Пензенской области сообщила о нападении собаки на ребенка. Инцидент произошел на улице Борисова в Бессоновке вечером в среду, 11 марта.

«Ребенок играл (лазил по деревянному забору). Ему сделали замечание, он слез с забора и отправился играть в песок. В этот момент из кустов выбежала собака (среднего роста, окрас черный), напала на ребенка и начала кусать. К ребенку бросились взрослые, ему удалось вывернуть и убежать от собаки», - рассказала местная жительница Ольга Косинцева, ставшая очевидцем произошедшего.

Пострадавшему мальчику на вид около 5-6 лет.

«Произошло все в районе 17:00. Я как раз вернулась с работы. Я посадила испуганного мальчика в машину, заехала за его родителями и отвезла их в Бессоновскую ЦРБ. Там ему оказали первую помощь и отправили на скорой в больницу Филатова», - добавила женщина.

По словам Ольги Косинцевой, мальчик получил серьезную психологическую травму.

После произошедшего женщина рассказала о покусанном мальчике в группе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые граждане, прошу вас, привяжите собак. Если они вам не нужны, отдайте их в приюты», - призвала она других интернет-пользователей.

Женщина надеется, что ее рассказ побудит местные власти заняться решением проблемы бродячих животных.

«Детей страшно отпускать одних», - констатировала Ольга.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.03.2020 10:22|

Поподробнее про диагностику психологической травмы.

Гость|12.03.2020 10:23|

В Екатеринбурге 29 февраля собаки таскали куски человеческого мяса(голова с позвоночником).

Если не начнут беспощадную борьбу с "бродягами,то такое может быть и у нас в Пензе и области.

Всего Вам доброго.

Гость|12.03.2020 10:23|

где то собак отлавливают, а в этой великой агломерации только клоун показывает как на гармошке играет да чай с вареньем пьёт

Гость|12.03.2020 10:26|

Кастация и стерилизация - это лазейка для хищения госсредств.

Гость|12.03.2020 10:26|

Гость писал(a):

Поподробнее про диагностику психологической травмы.
Какие подробности? В 90% заикаются дети после таких встреч с другом человека. Где эти зоофилки, которые бездомных кошечек и собак любят? Под такими новостями не появляются. А лишь стоит раз сказать, что бездомных на улицах быть не должно и точка, сразу проклятиями обсыпают.

Гость|12.03.2020 10:28|

Гость писал(a):

В Екатеринбурге 29 февраля собаки таскали куски человеческого мяса(голова с позвоночником).

Если не начнут беспощадную борьбу с "бродягами,то такое может быть и у нас в Пензе и области.

Всего Вам доброго.

Сейчас тебе накидают полную шапку наши зоолюбки.

Гость|12.03.2020 10:29|

Кастация это как через рот или с обратной стороны?

Гость|12.03.2020 10:35|

Гость писал(a):

Сейчас тебе накидают полную шапку наши зоолюбки.
Красные трусы им на голову и перо в спину...

Гость|12.03.2020 10:35|

так кто напал собака или все таки мальчик?если мальчик так вот результат.....

Гость|12.03.2020 10:43|

При какой выборке исследования были получены 90% заикающихся?

Гость|12.03.2020 10:47|

Гость писал(a):

При какой выборке исследования были получены 90% заикающихся?
Если в Вашей семье будет закаться один ребёнок,вам будет достаточно.

Гость|12.03.2020 10:53|

Гость писал(a):

Если не начнут беспощадную борьбу с "бродягами,то такое может быть и у нас в Пензе и области.
А что в этом такого?

Гость|12.03.2020 10:55|

наверное хотел ей питарду в пасть засунуть

Гость|12.03.2020 11:12|

Если в Вашей семье будет закаться один ребёнок,вам будет достаточно. Я уже давно в состоянии определить, что для меня является достаточным, а что - нет. Не нужно писать отсебятину. Привели в пример статистику- аргументируйте.

Гость|12.03.2020 11:15|

Практически послевоенные годы в Пензе, стране не до бродячих собак. Все равно приезжали собачники отлавливали и куда-то увозили. Мы дети не боялись, такого как сейчас не было. Жизнь человека прировняли к собачьей, офигеть не встать. В природе выживают не более 20% животных, а придурки требуют 100% выживаемости бродячих собак в городе, ну-ну посмотрит куда такая политика приведет или уже привела.

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Имя: Гость
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