10.03.2020 | 11:27

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - такая запись появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Речь идет о 62-летнем жителе Пензы, портрет и приметы которого были опубликованы в посте. 25 февраля мужчина ушел из дома и не вернулся. Многие горожане выражали готовность помочь в его поисках. Однако утром в понедельник, 9 марта, появилось сообщение о смерти пензенца.

«Мы так надеялись, что жив, что все будет хорошо, но судьба по-иному распорядилась, братик ты наш, мы никогда тебя не забудем», - написала, по-видимому, родственница мужчины.

В полиции рассказали подробности гибели пензенца.

«8 марта тело гражданина без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено на водной глади реки Суры возле дома на улице Проточной. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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