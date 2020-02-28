28.02.2020 | 17:43

62-летний житель Пензы Владимир Сергеевич Тургенев 25 февраля ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Запись об этом появилась в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего - 187 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза зелено-карие.

Мужчина был одет в темно-зеленую куртку и темно-синие спортивные брюки, обувь - черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о месте нахождения Владимира Тургенева, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.