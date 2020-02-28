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Общество | В Пензе пропал 62-летний Владимир Тургенев

28.02.2020|17:43
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62-летний житель Пензы Владимир Сергеевич Тургенев 25 февраля ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Запись об этом появилась в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего - 187 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза зелено-карие.

Мужчина был одет в темно-зеленую куртку и темно-синие спортивные брюки, обувь - черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о месте нахождения Владимира Тургенева, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Гость|28.02.2020 18:15|

А постоянный старикан этих каментов где? Спит или в палате седня без вайфая?

Гость|28.02.2020 18:30|

А ты со школы уже пришёл? Домашку сделал?

Ты ж один из этих детишек из Лизы?

Гость|28.02.2020 18:32|

Гость писал(a):

А постоянный старикан этих каментов где? Спит или в палате седня без вайфая?
Тоскуешь?

Гость|28.02.2020 18:32|

Гость писал(a):

Ты ж один из этих детишек из Лизы?
забыл написать, что они пиарятся. они тебя из отряда пинками что ли выгнали?

Гость|28.02.2020 18:35|

“Му Му“ не он написал?

Имя: Гость
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