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Происшествия | Очевидец сообщил о «страшной аварии» под Пензой

03.03.2020|08:36
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Серьезная авария произошла под Пензой утром во вторник, 3 марта. По словам очевидца, на дороге, ведущей в Кондоль, столкнулись два легковых автомобиля.

«В с. Воскресеновка страшная авария, движение затруднено, будьте осторожны. Время 8:15», - написал участник одной из пензенских групп во «ВКонтакте» Евгений Секутров.

К посту он прикрепил фотографии и видео, на которых запечатлены две иномарки после лобового столкновения. У них всмятку разбиты передние части кузовов.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и пожарные. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Кто пострадал в результате столкновения и насколько серьезные травмы получили люди, не сообщается.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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