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Происшествия | В Пензе нетрезвый водитель уснул на светофоре

02.03.2020|19:31
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В микрорайоне Западная Поляна в Пензе задержали водителя, который управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 2 марта, на улице Мира. Один из жителей Пензы заметил на дороге ВАЗ-2112, водитель которого неадекватно себя вел.

Когда машины остановились на светофоре, бдительный гражданин подошел к отечественной легковушке и понял, что мужчина за рулем спал.

«На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Водителя ВАЗа (мужчину в возрасте около 30 лет, чья личность пока не установлена) доставили в отделение наркологии. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

По факту случившегося будет проведена проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|02.03.2020 19:59|

Аааа, вон чего! А я-то подумал, что нетрезвый человек забрался на светофор и там уснул. А по специальности он водитель.

Гость|02.03.2020 20:26|

Никому не помешал.

Имя: Гость
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