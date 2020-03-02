02.03.2020 | 19:31

В микрорайоне Западная Поляна в Пензе задержали водителя, который управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 2 марта, на улице Мира. Один из жителей Пензы заметил на дороге ВАЗ-2112, водитель которого неадекватно себя вел.

Когда машины остановились на светофоре, бдительный гражданин подошел к отечественной легковушке и понял, что мужчина за рулем спал.

«На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Водителя ВАЗа (мужчину в возрасте около 30 лет, чья личность пока не установлена) доставили в отделение наркологии. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

По факту случившегося будет проведена проверка.