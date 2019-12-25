25.12.2019 | 10:41

Утром в среду, 25 декабря, в Пензе произошла очередная авария с участием «Яндекс.Такси».

В брендированный автомобиль врезалась иномарка. Все случилось на выезде на проспект Строителей в районе «Могилевского дворика».

«Время 9:05», - написал очевидец. На опубликованной им фотографии видно, что левое крыло такси и обе двери помяты.

Накануне вечером еще один инцидент с машиной, на которой была нанесена символика указанной службы такси, произошел на улице Кижеватова.

«Яндекс» точно составил план по ДТП на год и четко ему следует!» - пошутил один из интернет-пользователей, намекая на большое количество аварий с участием такси этой службы.

Так, 17 декабря водитель «Яндекс.Такси» врезался в столб на Кижеватова. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД показалось, что мужчина пьян. Они провели освидетельствование с помощью алкотестера и убедились в этом - прибор выдал положительный результат.