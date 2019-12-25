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Происшествия | В Пензе продолжают регистрировать аварии с «Яндекс.Такси»

25.12.2019|10:41
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Утром в среду, 25 декабря, в Пензе произошла очередная авария с участием «Яндекс.Такси».

В брендированный автомобиль врезалась иномарка. Все случилось на выезде на проспект Строителей в районе «Могилевского дворика».

«Время 9:05», - написал очевидец. На опубликованной им фотографии видно, что левое крыло такси и обе двери помяты.

Накануне вечером еще один инцидент с машиной, на которой была нанесена символика указанной службы такси, произошел на улице Кижеватова.

«Яндекс» точно составил план по ДТП на год и четко ему следует!» - пошутил один из интернет-пользователей, намекая на большое количество аварий с участием такси этой службы.

Так, 17 декабря водитель «Яндекс.Такси» врезался в столб на Кижеватова. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД показалось, что мужчина пьян. Они провели освидетельствование с помощью алкотестера и убедились в этом - прибор выдал положительный результат.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|25.12.2019 11:02|

Здравствуй, Яндекс Новый год!

Гость|25.12.2019 11:07|

Подконтрольное единой россии сми педалирует антирекламу ЯТакси. Это значит, что затронуты интересы некоего депутата-владельца таксопарка

Гость|25.12.2019 11:11|

Почему если Яндекс, то опять? За восемь дней вторая авария?

Других аварий в разы больше...

Гость|25.12.2019 11:22|

Ничего, уже скоро уберут бомбил на личных дровах из яндекса, и останутся только парковые машины.

Тогда сразу порядок будет.

А все борцуны с яшкой дружно в дворники побегут

Имя: Гость
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