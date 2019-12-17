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Происшествия | На ул. Кижеватова пьяный водитель «Яндекс.Такси» врезался в столб

17.12.2019|15:31
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Во вторник, 17 декабря, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Предварительно установлено, что в 13:00 напротив дома № 1 51-летний водитель Datsun не справился с управлением и врезался в столб.

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД показалось, что мужчина пьян. Они провели освидетельствование с помощью алкотестера и убедились в этом - прибор выдал положительный результат.

«В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|17.12.2019 15:38|

Руки отрезать этим алкашам, которые садятся пьяными за руль.. А в Яндекс каждый второй либо пьяный или зек...

Гость|17.12.2019 15:42|

яндекс такси это такси смерти! уже много людей с жизнью простились сильно изувечены благодаря им!

Гость|17.12.2019 15:51|

Как говорят попы:на всё воля божьяГость писал(a):

уже много людей с жизнью простились сильно изувечены благодаря им!

Гость|17.12.2019 15:56|

Гость писал(a):

Как говорят попы:на всё воля божья
пока не налетели на храмик

Гость|17.12.2019 16:07|

И он еще смеет садиться за руль и возить пассажиров? Бессовестный!

Имя: Гость
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