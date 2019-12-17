17.12.2019 | 15:31

Во вторник, 17 декабря, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Предварительно установлено, что в 13:00 напротив дома № 1 51-летний водитель Datsun не справился с управлением и врезался в столб.

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД показалось, что мужчина пьян. Они провели освидетельствование с помощью алкотестера и убедились в этом - прибор выдал положительный результат.

«В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.