Во вторник, 17 декабря, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».
Предварительно установлено, что в 13:00 напротив дома № 1 51-летний водитель Datsun не справился с управлением и врезался в столб.
Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД показалось, что мужчина пьян. Они провели освидетельствование с помощью алкотестера и убедились в этом - прибор выдал положительный результат.
«В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Руки отрезать этим алкашам, которые садятся пьяными за руль.. А в Яндекс каждый второй либо пьяный или зек...