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Происшествия | Междугородний автобус попал в ДТП под Кузнецком

22.12.2019|21:13
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Междугородний автобус и большегрузный автомобиль стали участниками ДТП, случившегося в Пензенской области в воскресенье, 22 декабря.

Инцидент произошел на федеральной автодороге М5 «Урал» в Кузнецком районе. Фотографии с места ЧП опубликовал в интернете один из участников группы «Подслушано в Кузнецке».

Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. У фуры разбита лобовая часть, у автобуса – задняя.

На автобусе видна символика компании, выполняющей рейсы из Кузнецка, Сердобска и Пензы в Москву. Пострадали ли в результате столкновения люди, пока неизвестно.

По факту ДТП начата проверка.

За последний месяц в Пензенской области произошло несколько серьезных аварий с участием пассажирского транспорта. В Городищенском районе 7 декабря столкнулись ПАЗ, который вез работников «Васильевской птицефабрики», и фура. Два человека были доставлены в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущены.

В Вадинском районе 9 декабря автомобиль Peugeot въехал в автобус, следовавший по маршруту Земетчино - Пенза. Погибла пассажирка легковой машины.

В Бессоновском районе 13 декабря ГАЗ врезался в «Газель», перевозившую учеников школы с. Сосновка. Пострадали пятеро детей.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|22.12.2019 22:10|

Опять Пензиньформ ворует новости.

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