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Происшествия | ДТП с автобусом в Городищенском районе заинтересовалась прокуратура

07.12.2019|21:42
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Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту ДТП с автобусом и грузовым автомобилем, случившегося в Городищенском районе на трассе М5 в субботу, 7 декабря.

По предварительным данным, в 17:10 на 647-м километре, вблизи села Ишим, столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины и автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний водитель.

«В результате происшествия восемь пассажиров автобуса были осмотрены на месте ДТП и отпущены; два человека были доставлены в медицинское учреждение и после оказания помощи также отпущены», - сообщили ранее в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова уточнила, что автобус вез работников «Васильевской птицефабрики», а большегруз - цистерну смолы из Московской области в Уфу.

«Будет дана оценка надлежащему содержанию автомобильной дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов в области безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров», - пояснила Светлана Артамонова.

В результате станет ясно, имеются ли основания для принятия мер прокурорского реагирования.

Источник — срезка с видео vk.com/sova_penza
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Гость|07.12.2019 23:23|

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