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Происшествия | Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке в Терновке

20.12.2019|08:11
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В ночь с 19 на 20 декабря в Пензе произошла авария. Фотографию с места ДТП – перекрестка улиц Терновского и Сухумской – опубликовал один из очевидцев в автомобильной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Время 0:10», - написал автор снимка.

На фотографии запечатлены две легковые машины. Видно, что при столкновении они получили сильные механические повреждения.

Также известно, что на месте аварии работали сотрудники скорой помощи. Однако кто пострадал и насколько серьезно, не сообщается.

«Как ночью можно не разъехаться на пустой дороге?» - поразился один из участников группы.

Ответить на этот вопрос предстоит сотрудникам ГИБДД. Виновника установят по результатам проверки.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|20.12.2019 09:15|

КОГДА уже будут камеры на поворотах?!

Только камеры и массовые штрафы смогут предотвратить ДТП и нарушения на этих перекрестках!

Гость|20.12.2019 09:20|

Гость писал(a):

КОГДА уже будут камеры на поворотах?!

Только камеры и массовые штрафы смогут предотвратить ДТП и нарушения на этих перекрестках!

Ошибаетесь. Знание ПДД, и контрольная работа ГИБДД (не взирая на положение в обществе) - вот что исправит ситуацию.

Гость|20.12.2019 09:38|

Увеличение штрафов(минимум в 10 раз) за нарушение ПДД,для водителей и пешеходов,

Имя: Гость
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