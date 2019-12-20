20.12.2019 | 08:11

В ночь с 19 на 20 декабря в Пензе произошла авария. Фотографию с места ДТП – перекрестка улиц Терновского и Сухумской – опубликовал один из очевидцев в автомобильной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Время 0:10», - написал автор снимка.

На фотографии запечатлены две легковые машины. Видно, что при столкновении они получили сильные механические повреждения.

Также известно, что на месте аварии работали сотрудники скорой помощи. Однако кто пострадал и насколько серьезно, не сообщается.

«Как ночью можно не разъехаться на пустой дороге?» - поразился один из участников группы.

Ответить на этот вопрос предстоит сотрудникам ГИБДД. Виновника установят по результатам проверки.