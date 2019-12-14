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Происшествия | В Пензе грузовую «Газель» пришлось вытаскивать из люка коллектора

14.12.2019|16:34
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В пятницу, 13 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра - водитель эвакуатора «Пензенской единой городской автомобильной службы спасения (ПегАсс)».

«Около 13:30 в Пензе рядом с трассой М5 «Урал», возле магазина «Дельфин» (улица Ульяновская) груженая «Газель» провалилась колесом в колодец коллектора. Образовалась яма, из которой повалили зловонные испарения. Глубина ее составила 12 метров, диаметр - около 1,5 метра», - рассказал он.

Пензенца вызвали на место происшествия, чтобы вытащить «Газель» из ямы. По словам шофера манипулятора, он успешно справился с заданием.

Спаситель «Газели» представил фото с места событий. По его словам, люди в аварии не пострадали.

19 ноября в Пензе на улице Аустрина, 37 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Причиной ЧП стал порыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт, и произошел обвал дорожного покрытия.

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Гость|14.12.2019 17:47|

penzainform.ru писал(a):

Глубина ее составила 12 метров»,
Ну чо, скомпрометировали секретную запасную пусковую ракетную шахту. Пойдут по статье за измену Родине.

Гость|14.12.2019 17:51|

Жалко водилу, но доля такая, да и опыта мало. Поди газелист с В-категорией

Гость|14.12.2019 18:06|

..газель категория С. а у тебя поди Ю...

Имя: Гость
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