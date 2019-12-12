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Происшествия | В Пензе из поликлиники на Набережной Реки Мойки эвакуировали людей

12.12.2019|12:19
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В четверг, 12 декабря, из поликлиники № 1, расположенной на улице Набережная Реки Мойки, 51, эвакуировали персонал и посетителей.

Фото собравшихся у медучреждения автомобилей спецслужб появилось в социальной сети «ВКонтакте» в 12:06 и встревожило горожан.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» один из очевидцев, в холле поликлиники возле раздевалки обнаружили подозрительный предмет - чемодан.

«Всех эвакуировали. Что в чемодане, кто его забыл, не ясно. Как я понял, его пока еще осматривают», - рассказал горожанин.

По информации, позже поступившей в редакцию, на месте происшествия работали медики, сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. Последние обследовали находку и обнаружили внутри две конфеты, пару сланцев, а также медицинские документы.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|12.12.2019 12:30|

Кто сожрал мои конфеты?

Гость|12.12.2019 12:41|

там лежал мой миллион баксов. Куда дели бабки, жулье?

Имя: Гость
Комментарий:

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