12.12.2019 | 09:57

В Кузнецке горожанин получил ножевую рану от ревнивого приятеля. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел ночью во вторник, 10 декабря. Правоохранители получили сообщение о том, что на пересечении улиц Правды и Пензенской находится раненый мужчина, и немедленно отправились на место.

Там они увидели двух горожан, один из которых истекал кровью, и вызвали медиков. Товарищ пострадавшего рассказал, что они проводили время в компании в доме поблизости. Однако мирное общение закончилось вспышкой ревности одного из участников вечеринки и ножевым ранением.

Бригада скорой осмотрела пострадавшего и увезла его в больницу. Сотрудники Росгвардии пришли по указанному адресу, где мог находиться подозреваемый, и задержали его.

«46-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.