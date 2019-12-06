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Происшествия | В Пензе трактор помял «Гранту» в районе ул. Зеленодольской

06.12.2019|08:16
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Авария с участием трактора произошла в Пензе утром в пятницу, 6 декабря. О случившемся сообщил в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

«Зеленодольская - Совхоз-техникум. На кольце трактор ударил «Гранту», - написал участник одной из групп.

На выложенной им фотографии видно, что легковой автомобиль получил значительные повреждения. У «Гранты» смяты левое крыло, обе двери, деформирован задний бампер. Она стоит поперек проезжей части.

«Будет пробка», - выразил уверенность автор поста.

Снимок был опубликован в 7:55. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, автомобильных заторов в этом микрорайоне не было.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. По факту ДТП проведут проверку.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|06.12.2019 08:38|

набросился уничтожать этот тазобрак в автоматическом режиме

Гость|06.12.2019 08:44|

Если уборочная техника будет продолжать также чистить снег не обращая внимания на припаркованные жоповозки т.е. сметая все на своём пути, будет порядок! Ни кто бросать, где попало жоповозки не будет.

Гость|06.12.2019 08:48|

Тётка припарковалась как кретилн, за что и поплатилась

Гость|06.12.2019 08:59|

Клушки мешают снег чистить!

Гость|06.12.2019 09:03|

ко ко ко ко ко

Имя: Гость
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