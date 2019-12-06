06.12.2019 | 08:16

Авария с участием трактора произошла в Пензе утром в пятницу, 6 декабря. О случившемся сообщил в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

«Зеленодольская - Совхоз-техникум. На кольце трактор ударил «Гранту», - написал участник одной из групп.

На выложенной им фотографии видно, что легковой автомобиль получил значительные повреждения. У «Гранты» смяты левое крыло, обе двери, деформирован задний бампер. Она стоит поперек проезжей части.

«Будет пробка», - выразил уверенность автор поста.

Снимок был опубликован в 7:55. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, автомобильных заторов в этом микрорайоне не было.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. По факту ДТП проведут проверку.