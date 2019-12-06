06.12.2019 | 11:03

В четверг, 5 декабря, в Каменке сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в баре.

Сигнал о том, что в увеселительном заведении сработала кнопка тревожной сигнализации, поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования улиц райцентра. Росгвардейцы оперативно прибыли по адресу.

Очевидцы рассказали, что мужчина, находившийся в опьянении, под нецензурную брань и угрозы сначала набросился с кулаками на хозяина бара, а потом разбил ногой витрину с продуктами и швырнул осколком в женщину.

«Правоохранители задержали 29-летнего гражданина и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.