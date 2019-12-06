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Происшествия | В Каменке посетитель бара разбил витрину и швырнул стеклом в женщину

06.12.2019|11:03
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В четверг, 5 декабря, в Каменке сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в баре.

Сигнал о том, что в увеселительном заведении сработала кнопка тревожной сигнализации, поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования улиц райцентра. Росгвардейцы оперативно прибыли по адресу.

Очевидцы рассказали, что мужчина, находившийся в опьянении, под нецензурную брань и угрозы сначала набросился с кулаками на хозяина бара, а потом разбил ногой витрину с продуктами и швырнул осколком в женщину.

«Правоохранители задержали 29-летнего гражданина и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|06.12.2019 11:35|

Животное!

Гость|06.12.2019 11:41|

Каменка -аномальная зона прям

Гость|06.12.2019 11:46|

Гость писал(a):

Гость|06.12.2019 11:41|

Каменка -аномальная зона прям

И каменка и сильмаш и не аномальные, а анальные

Гость|06.12.2019 11:46|

Возможно сырую котлету дали на закусь, многие бы так же поступили.

Гость|06.12.2019 12:21|

Закрывать надо эти очаги культуры.

Имя: Гость
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